В мозге нашли источник отвращения к некоторым ароматам

Некоторые запахи остаются в памяти надолго — особенно неприятные. Запах рыбы в микроволновке, например, вызывает моментальную неприязнь. Но почему наш мозг реагирует на одни запахи положительно, а на другие — с отвращением?

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Исследование ученых из Университета Флориды, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, раскрывает, как мозг присваивает запахам эмоциональный окрас. Этот процесс, по словам авторов, может влиять не только на повседневные ощущения, но и на психическое здоровье.

«Как запахи могут приобрести эмоциональный заряд?» — задается вопросом первый автор работы, аспирантка Сара Сниффен.

Запах — самое эмоциональное чувство

Все органы чувств связаны с мозгом, но обоняние имеет уникальное преимущество: сигналы от носа поступают в миндалину — центр эмоций — напрямую, в обход большинства промежуточных зон. Именно поэтому запахи часто вызывают яркие эмоциональные воспоминания, даже сильнее, чем музыка или изображения.

«Мы всегда говорим, что обоняние — это самое эмоциональное чувство», — отмечает профессор фармакологии Дэн Вессон, руководитель исследования.

Как мозг решает, что приятно, а что — нет

Ученые наблюдали за поведением мышей, которые, как и люди, способны учиться распознавать и оценивать запахи. При помощи нейрофизиологических методов команда обнаружила два генетически разных типа клеток в мозге, которые участвуют в этом процессе.

Ожидалось, что один тип клеток отвечает за приятные запахи, другой — за неприятные. Однако оказалось, что одни и те же клетки могут «переключаться» — вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции в зависимости от того, куда в мозге они проецируются и с какими другими участками взаимодействуют.

Таким образом, мозг не просто «считывает» запах, он придает ему эмоциональный смысл через эти нейроны в миндалине. Это и есть биологический источник отвращения (или, наоборот, удовольствия) от ароматов.

«Это может сделать запах как приятным, так и отталкивающим — все зависит от контекста и связей этих клеток», — объясняет Вессон.

Мозг постоянно получает обонятельные сигналы — с каждым вдохом. У большинства людей они не вызывают особых трудностей, но у некоторых — например, при тревожных расстройствах, аутизме или посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) — запахи могут провоцировать чрезмерные эмоциональные реакции.

«Для таких людей запахи становятся важным фактором, который влияет на повседневную жизнь», — говорит Сниффен.

Клиническое значение у исследования большое. Представьте пациента, который связывает запах больницы с неприятной процедурой, вызывающей тошноту. Теперь мы лучше понимаем, почему такие ассоциации возникают — и как можно было бы их изменить.

Потенциальное применение

В будущем, считают авторы, лекарства смогут избирательно подавлять или активировать определенные обонятельные пути в мозге. Это поможет:

ослабить чрезмерную реакцию на неприятные запахи (например, у людей с ПТСР),

вернуть удовольствие от еды или запахов при депрессии или заболеваниях, нарушающих аппетит,

лечить сенсорные расстройства.