«Роскосмос» показал накрывший Москву циклон «Корнелиус»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале снимок циклона «Корнелиус», накрывшего Москву.

© Telegram-канал Роскосмоса

В ведомстве отметили, что снимок был сделан на аппаратуру спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

«На столицу обрушился североатлантический циклон «Корнелиус» и принёс в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждём хорошей погоды», — пояснили в госкорпорации.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за североатлантического циклона «Корнелиус» в ближайшие дни в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.