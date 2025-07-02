В МВД предупредили о мошенничестве с кодами «Госуслуг» через WhatsApp

Злоумышленники в нескольких регионах начали с помощью WhatsApp выдавать себя за сотрудников военкоматов и получать коды авторизации к порталу Госуслуг, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Преступники общаются под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных, а затем запрашивают код электронной очереди, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Таким образом были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда. В обоих случаях жертвы передали коды, из-за чего лишились доступа к личным кабинетам на портале.

Однако мошенникам не удалось воспользоваться полученными данными. Подросток из Нижегородской области после подозрительного звонка обратился к родителям, а студент из Волгограда оперативно заблокировал свой аккаунт и сообщил в полицию.

В киберполиции подчеркнули, что связь с жертвами велась исключительно через WhatsApp. МВД напомнило, что органы государственной власти, включая военкоматы, не осуществляют звонки через мессенджеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали, что мошенники используют поддельные сайты «Госуслуг» и вредоносные программы для кражи логинов и паролей россиян. Преступники взламывают личные кабинеты граждан через украденные данные.