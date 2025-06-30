Apple разрабатывает MacBook c процессором от iPhone

Компания Apple, по данным известного аналитика Мин-Чи Куо, работает над созданием новой, более доступной модели MacBook. Ключевой особенностью устройства станет использование чипа A18 Pro, который уже хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16 Pro, вместо традиционных для ноутбуков компании процессоров M-серии. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Запуск производства нового устройства ожидается в конце 2025 или начале 2026 года. Согласно прогнозам, ноутбук будет иметь 13-дюймовый экран, аналогичный базовой текущей модели MacBook Air, и может выйти в нескольких цветовых вариантах, включая серебристый, розовый и желтый.

Это станет первым случаем, когда Mac будет оснащен процессором A-серии, разработанным для iPhone. Хотя производительность чипа A18 Pro в многозадачных режимах уступает M4, его одноядерная производительность практически сопоставима. В многопоточном режиме его мощность сравнима с чипом M1 2020 года, который до сих пор успешно используется многими пользователями.

Аналитик отмечает, что Apple планирует произвести от 5 до 7 миллионов таких устройств в 2026 году. Такой высокий объём производства указывает на то, что компания нацелена на установление значительно более низкой цены по сравнению с текущей базовой стоимостью MacBook Air ($999).

Выпуск такого ноутбука станет для Apple выходом на новую территорию, поскольку компания ранее никогда не предлагала MacBook по цене ниже этой отметки, считают в 9to5Mac.