Могут ли животные пользоваться математикой?

Идея, что животные могут считать или решать какие-то математические проблемы, звучит как нечто из фейковых видео — но, на самом деле, способности к счету действительно им не чужды. Портал livescience.com рассказал, могут ли животные понимать простую математику.

© Unsplash

Многие виды, включая насекомых, моллюсков, ящериц, птиц и множества типов млекопитающих способны понимать разницу в количестве тех или иных объектов. Данная способность помогает животным находить пищу, тем самым выживая и передавая свои гены следующему поколению.

Например, исследования показали, что пчелы подсчитывают примечательные объекты на местности, когда летят в направлении богатых нектаром цветков, а садовые пауки-ткачи считают, сколько насекомых они поймали в свои сети. У тунгурских лягушек математические «дуэли» вообще выступают частью брачного ритуала. Один самец издает крик, который заканчивается характерным звуком, и другой самец отвечает, но в конце добавляет на один звук больше. И так процесс повторяется, пока они не выбьются из сил.

Львицы часто оценивают свои шансы на победу в битве, считая количество рыков от конкурирующего прайда, прежде чем атаковать или бежать. А еще в 2024 году ученые обнаружили, что черные вороны способны каркать в ответ на определенные визуальные и звуковые сигналы — это позволяет им, по сути, считать вслух от 1 до 4.

Правда, скорее всего, ни один из этих видов не может считать так же, как это делают люди. У животных есть когнитивный инструмент под названием арифметическое мышление, который, судя по всему, опирается на «числовые нейроны» — нервные клетки, показывающие пиковую реакцию в ответ на определенное число. Причем эти клетки есть даже у новорожденных цыплят, что может свидетельствовать о врожденности арифметического мышления.

Механизм этого мышления работает не так, как, например, счет на пальцах — он больше похож на быстрые сравнения, которые характеризуются эффектом дистанции и эффектом размера. Первый гласит, что числа, находящиеся дальше друг от друга, проще отличать, а второй — что маленькие числа сравнивать проще, чем большие.

По закону Вебера животные воспринимают разницу в количестве опираясь на пропорции, нежели абсолютные числа. Человек, в отличие от животного, знает, что цифра 4 означает строго четыре вещи, не важно, какие они. Кроме того, настоящая математика подразумевает знание символов и понимание значений, которые закреплены за цифрами, а также их порядка. Детям нужны годы, чтобы осознать и овладеть этими концептами, и лишь единицы животных подобрались достаточно близко к владению математикой.

Помимо этого, здесь стоит упомянуть, что многие исследователи расценивают счет как своего рода предтечу математики. Поэтому, хотя многие животные способны на базовый счет, подавляющее большинство из них не занимаются математикой, т.к. она даже на простейшем уровне требует знания цифр и символов, используемых для операций. Но при должной дрессировке попугаи-жако, голуби, некоторые приматы, пчелы, скаты и рыбы из семейства цихловых теоретически могут овладеть простой математикой. При ассоциации определенных цветов или символов с арифметическими операциями эти животные показали способность к простому сложению и вычитанию с маленькими числами.