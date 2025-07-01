В Приморье обнаружили новый вид гриба

В Сихотэ-Алинском заповеднике Хабаровского края ученые открыли новый для науки вид гриба. Он обитает на веточках рододендрона Фори, опавших с растения.

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Как сообщили в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника, новый вид гриба миниатюрный - примерно от одного до трех миллиметров в высоту. У него только шляпка без ножек и редкие пластинки. Грибочек выполняют важную работу - он разлагает опавшие листочки и тем самым участвует в круговороте веществ.

Ученые применили световую микроскопию и молекулярный анализ, чтобы установить принадлежность гриба к роду Плевромицес. Его открыли в 2018 году, был описан лишь один вид - Плевромицес венгерский. Дальневосточный гриб стал вторым видом рода, он получил название Плевромицес Фори.