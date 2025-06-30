Что чаще всего ломается в новых iPhone

С каждым годом iPhone становятся мощнее, но вместе с тем их конструкция усложняется, а значит, растут и риски поломок.

© Ferra.ru

Мы поговорили со Святославом Мельником, мастером по ремонту смартфонов с Профи.ру, и выяснили, какие проблемы чаще всего возникают у владельцев последних моделей.

Какие поломки встречаются чаще всего?

Большинство обращений владельцев iPhone связаны с механическими повреждениями — разбитыми экранами и задними панелями. Причем OLED-дисплеи (начиная с iPhone 12) оказались менее устойчивыми к ударам, чем экраны старых моделей.

«Всё бьётся — 11-й, 12-й, 15-й ломаются одинаково, если мы говорим об экране и задней панели. Последним надёжным в это отношении iPhone, на мой взгляд, был 7-й»

Ещё одна не новая проблема iPhone — программные сбои. Они часто встречаются по всей линейке, начиная с iPhone 13, но обычно не представляют серьезной угрозы и решаются без помощи специалиста.

«Чтобы вернуть к жизни телефон с потухшим экраном, например, нужно поочерёдно нажимать кнопку громкости, увеличивая и уменьшая громкость, а потом зажать боковую кнопку (комбинация экстренной перезагрузки) на 20–30 секунд».

© joyreactor

Конструктивные недостатки новых iPhone — что сделано неудачно

Главная уязвимость последних моделей — двухъярусная плата (сконструирована по принципу «бутерброда»). При падениях её части могут смещаться, что приводит к проблемам с Wi-Fi и Bluetooth, отказу звука, внезапному отключению телефона.

«Восстановление поврежденной двухъярусной платы сложное, но и это не гарантирует долгой работы»

Ещё один недостаток последних моделей — быстрый износ аккумулятора. Деталь служит 1,5–2 года, хотя у более ранних моделей менять аккумулятор требовалось не чаще, чем раз в 3 года. Перегрев при этом встречается редко, обычно из-за интенсивной съёмки видео или неисправностей, например, попадания влаги или последствий ударов.

Есть ли преимущества?

Хотя у последних моделей iPhone есть «слабости», не все опасения потенциальных покупателей оправданы. Например, владельцы редко обращаются по поводу поломки Face ID — функция может пострадать после ударов или попадания влаги, но самопроизвольных отказов почти не бывает.

Водозащита iPhone при этом работает хорошо — если не вскрывать телефон, не оставлять под водой надолго и не погружать глубже 1,5 метров.

Динамики, разъемы также работают исправно — большинство жалоб связаны с засорением, и проблема решается чисткой без разборки.

© joyreactor

Новые iPhone стали надёжнее?

К сожалению, нет. Важно обратить внимание, что они так же уязвимы к ударам, как и предыдущие модели. А некоторые элементы, например, новая двухъярусная плата, даже менее надежны, чем раньше. Поэтому многое зависит от аккуратности владельца.

Чтобы продлить жизнь iPhone: