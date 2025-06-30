Власти Ирана пригрозили пользователям Starlink тюрьмой

Власти Ирана пригрозили пользователям спутникового интернета Starlink тюремными сроками и ударами плетью. Об этом пишет ISNA.

Иранский парламент проголосовал за официальный запрет на покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию. Как указывается в материале, в это число входит спутниковый интернет Starlink американского бизнесмена Илона Маска.

«Согласно закону, за нарушения могут наказать штрафами, поркой или лишением свободы на срок до двух лет», — объясняет агентство DPA.

Ранее агентство Fars проинформировало, что в Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля.