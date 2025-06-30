В Иране пригрозили тюрьмой и плетьми за использование Starlink

Пользователям системы спутникового интернета Starlink из Ирана может грозить тюремный срок или удары плетьми за применение технологии. Об этом сообщает агентство Isna.

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По данным журналистов, парламент Ирана проголосовал за введение запрета на использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение любых интернет-средств и коммуникационных устройств, которые не прошли внутреннюю сертификацию. В их число входит оборудование Starlink.

15 июня глава компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что Starlink начал работать на территорией Ирана. Таким образом бизнесмен ответил на пост одного из пользователей соцсети X, который назвал запуск системы «последним гвоздем в гробу иранского режима», поскольку власти республики отключили интернет для пресечения возможности координации протестов.

22 июня посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл попросил Маска временно предоставить иранцам бесплатный доступ к Starlink. Он добавил, что у его друзей в Исламской Республике нет постоянного доступа к информации, но он готов, как и многие другие, сделать пожертвования компании предпринимателя, чтобы это стало возможно.