Найдены руины загадочной цивилизации

Археологи обнаружили древний храм цивилизации Тиауанако (Tiwanaku) в Андах. Храм Паласпата, расположенный в 215 км от Тиуанакуару, был важным стратегическим объектом на пересечении торговых путей, сообщает sciencealert.com.

Исследования показали, что храм имел 15 огороженных зон вокруг центрального двора и был ориентирован на точку солнечного равноденствия. Внутри найдены артефакты, свидетельствующие о взаимодействии с другими культурами, включая керамику, кости верблюда, бирюзовый камень и морскую раковину. Религия играла ключевую роль в политике и экономике Тиауанако.

Команда ученых использовала дроны и фотограмметрию для создания 3D-визуализации храма. Это позволило лучше понять его структуру и функции, а также взаимодействие с другими регионами.

Тиауанако существовала с 110 года н.э. до примерно 1000 года н.э., когда ее влияние ослабло, и инки завоевали регион в 15 веке.

Ранее в Египте обнаружили три гробницы государственных деятелей эпохи Нового царства — 1550-1070 годы до нашей эры. По данным агентства Associated Press, находка была сделана во время раскопок в некрополе Дра-Абу-эль-Нага в Луксоре.