Windows 11 получила интеграцию с 1Password

Microsoft выпустила первую превью-версию Windows 11 25H2 для участников Dev-канала программы Windows Insider. Пока изменений не так много, но среди них есть одна действительно любопытная фишка — глубокая интеграция с менеджерами паролей.

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Первыми на эту новинку откликнулись ребята из 1Password. Теперь Windows Security может использовать passkey, хранящиеся в этом менеджере паролей.

Причём все новые ключи по умолчанию тоже будут сохраняться туда, а не в «родную» систему Windows.

Чтобы всё это заработало, нужно обновиться до Dev-сборки 26200.5670 (KB5060838) и установить бету 1Password. Есть надежда, что поддержку добавят и в стабильную версию Windows 11 24H2 — чуть позже, с одним из накопительных апдейтов.

Кроме 1Password-интеграции, в сборке починили кучу мелких (и не очень) багов:

Исправили вылеты домашней страницы «Проводника», особенно при первом запуске.

Больше нет дублей в списке, если тыкать на закреплённые в меню «Пуск» директории.

Устранён баг с ctfmon.exe, который вылетал слишком часто и мешал вводу текста.

Починили утечку памяти, связанную с показом слайд-шоу на экране блокировки.

Вернули нормальный звук загрузки Windows 11, вместо случайного «ретро» из Vista.

Сделали надписи в диалоговых окнах более чёткими и читаемыми. Настройки отображения иконок на рабочем столе больше не сбрасываются.

Есть и ложка дёгтя: некоторые пользователи жалуются на ошибку установки 0x80070005 — система откатывает обновление. Microsoft знает о проблеме и работает над решением.

А пока временный лайфхак: зайти в Настройки → Система → Восстановление и попробовать установить апдейт ещё раз через Windows Update.