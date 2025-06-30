Оценен уровень популярности ИИ в качестве психолога среди россиян

Только 11% россиян когда-либо обращались за психологической поддержкой к чат-ботам на базе искусственного интеллекта (ИИ). Абсолютное большинство, 89% жителей страны, никогда не пробовали использовать нейросети в качестве психолога. Такие данные следуют из исследования, проведенного сервисом «Профи.ру» среди 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из городов-миллионников. Результаты исследования были предоставлены «Газете.Ru» пресс-службой сервиса.

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Основной причиной, по которой россияне не доверяют свои переживания искусственному интеллекту, является его неспособность к эмпатии и пониманию всего спектра человеческих эмоций. Респонденты также выражают обеспокоенность возможными сбоями и ошибками в работе ИИ-ботов. Кроме того, около трети опрошенных убеждены, что нейросеть не может заменить квалифицированного психотерапевта и тем более назначать медикаментозное лечение.

Среди тех, кто все же решился на эксперимент, преобладает молодежь в возрасте от 25 до 35 лет. Опыт общения с ИИ-психологом оказался скорее успешным: половина (51%) назвала его эффективным, а четверть (25%) — очень эффективным. Пользователи отметили, что ИИ обладает знаниями о множестве психологических подходов и помогает структурировать мысли, однако его возможности ограничены форматом текстового чата. Тем не менее, 15% участников сочли такой опыт провальным.

Взгляды на будущее психотерапии разделились. Только 12% россиян верят, что в будущем ИИ сможет полностью заменить психологов. Почти половина опрошенных (45%) считают, что нейросети можно будет использовать исключительно в качестве инструмента для оказания базовой эмоциональной поддержки, в то время как 43% уверены, что ничто не сможет заменить живое общение со специалистом.

В настоящее время лишь 7% россиян готовы в случае необходимости обсудить свои переживания с искусственным интеллектом.