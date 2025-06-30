Отходы алюминиевого производства превратили в магнитные сплавы

Ученые РФ, Казахстана, КНР и Австралии нашли способ превращать отходы производства алюминия - красный шлам - в полезные магнитные сплавы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Международный коллектив ученых предложил новый способ переработки токсичных отходов алюминиевой промышленности в мягкие магнитные сплавы на основе железа и кремния. Эти материалы в перспективе могут использоваться в электромобилях и устройствах возобновляемой энергетики", - отметили в пресс-службе.

При производстве оксида алюминия образуется побочный продукт - глинистый осадок с характерной окраской, также известный как красный шлам. Ежегодно в мире его образуется более 200 млн тонн, из которых пока перерабатывается менее 10%. Большая часть отходов накапливается в хвостохранилищах и из-за высокого содержания щелочи, тяжелых металлов и радиоактивных элементов наносит вред окружающей среде.

Исследователи предложили с помощью карботермического восстановления перерабатывать красный шлам в мягкие магнитные материалы, востребованные в электротехнике. Результаты опубликованы в журнале Sustainability (Q1).

"Мы изучили 10 различных смесей на основе двух типов шлама. В результате экспериментов получили сплавы, которые близки по химическому составу к магнитомягким и могут использоваться в производстве электродвигателей, трансформаторов и других электротехнических устройств", - рассказал заведующий кафедрой обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья НИТУ МИСИС Юрий Конюхов.

В работе участвовали сотрудники НИТУ МИСИС, ИМЕТ РАН, НИУ МЭИ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Пекинского университета науки и технологий (Китай), Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан).