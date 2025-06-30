Обнаружен древнейший мегалитический памятник Европы

Ученые выявили древнейший мегалитический памятник Европы. Согласно данным исследования, это Карнакские камни в Бретани (Франция).

Памятник представляет собой цепь из более чем 3 тысяч стоячих камней, простирающихся на 10 км. Международная группа ученых раскопала ранее не изученный участок Карнакского комплекса – Ле-Пласкер. Затем они провели углубленный анализ материала, включая радиоуглеродное датирование, изучили образцы отложений и древесного угля.

Новое исследование позволило восстановить историю памятника с беспрецедентной хронологической точностью. Результаты показали, что данный участок возвели между 4600 и 4300 годами до нашей эры.

Сами камни впоследствии были убраны. Но ямы от них остались. Эти котлованы располагались рядом с очагами, которые могли использовать для костров или приготовления пищи во время ритуальных мероприятий.

На месте раскопок также обнаружили монументальную раннюю гробницу. Ее построили около 4700 года до нашей эры непосредственно над остатками мезолитической хижины охотников-собирателей.

Исследование подтвердило, что залив Морбиан в Бретани является самым ранним мегалитическим регионом в Европе. В настоящее время ученые продолжают анализ отложений, сообщает Antiquity.