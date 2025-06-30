Мишустин поручил оценить потенциальный спрос на услуги связи 5G

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оценить уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи стандарта 5G и потенциальный спрос на них.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Минцифры и ФАС вместе с операторами связи должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,99 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи", - говорится сообщении.

Срок выполнения - 1 сентября.