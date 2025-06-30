Разработчик сделал блокировщик рекламы для реального мира

Рекламу в интернете мы давно научились блокировать, но что насчёт рекламы в офлайне — на билбордах, постерах и витринах? Один энтузиаст решил проверить: а можно ли прикрутить AdBlock к дополненной реальности?

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Разработчик по имени Стейн Спанхов собрал прототип реального блокировщика рекламы для Snap Spectacles — тех самых AR-очков от Snapchat, которые можно арендовать за $99 в месяц.

Очки работают на Snap OS и поддерживают специальные приложения, называемые Lenses.

В своём эксперименте Спанхов использовал:

новый Depth Module API в Snap OS (он позволяет «понимать» глубину и позиционировать объекты в 3D-пространстве);

модель Gemini от Google, которая в облаке распознаёт объекты вокруг.

В итоге очки определяют, где в реальном мире находится рекламный щит, и накладывают на него красный прямоугольник. Прямо как баннер-блокировщик, только в реальной жизни.

Круто? Да. Практично? Пока не очень.

Есть две серьёзные проблемы:

AR-очки прозрачные, и их проекция не может полностью скрыть то, что находится за ней. Реклама всё равно просвечивает сквозь красный прямоугольник. Узкое поле зрения — всего 46 градусов по диагонали. То есть блокировка работает только если вы прямо смотрите на баннер. Повернули голову — и реклама снова перед вами.

К слову, Snap недавно анонсировала потребительскую версию своих очков под названием Specs, выход запланирован на 2026 год. Они станут компактнее и получат чуть более широкий угол обзора. Но глобально ситуация не изменится: полноценный блокировщик рекламы для физического мира пока что остаётся скорее концептом, чем рабочим инструментом.