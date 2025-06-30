Ученые приступили к созданию синтетической человеческой ДНК

Команда ученых из Манчестерского и других университетов Великобритании начинает один из самых амбициозных проектов в истории генетики — создание синтетической человеческой ДНК. Проект, получивший название SynHG (Synthetic Human Genome), возглавляет профессор Оксфордского университета Джейсон Чин.

© Телеканал «Наука»

Исследование направлено на то, чтобы понять фундаментальные свойства генома человека и может привести к революции в медицине — от клеточной терапии до создания тканей, устойчивых к вирусам.

Почему проект важен

Проект поддерживает крупнейшая в мире медицинская благотворительная организация Wellcome Trust. Она выделила на старт около 11,7 миллиона долларов. Эта же организация более 25 лет назад помогла реализовать знаменитый проект «Геном человека», который впервые расшифровал последовательность ДНК. Теперь задача еще более амбициозная — не просто прочитать геном, а создать его заново.

Если расшифровка генома — это чтение книги, то синтез — это ее написание. Уникальность метода синтеза в том, что он позволяет создавать хромосомы и целые геномы «с нуля», а не только вносить правки, как при традиционном редактировании генома (например, с помощью CRISPR).

«Способность синтезировать большие геномы, включая геномы для клеток человека, может трансформировать наше понимание биологии генома и глубоко изменить горизонты биотехнологии и медицины», — говорит Джейсон Чин.

Команда Чина уже синтезировала полный геном кишечной палочки. Однако геном человека в 700 раз больше, и его создание потребует новых методов и технологий. Первым шагом станет создание синтетической хромосомы, что может занять от пяти до десяти лет.

Что мы не знаем о собственном геноме

Исследователи подчеркивают, что человеческий геном — это не просто набор генов. Большая его часть остается загадкой.

«Есть очень много генома, иногда называемого “темной материей”, — говорит Джулиан Сейл из Лаборатории молекулярной биологии MRC. — Мы не знаем, что она делает. Если мы научимся строить геномы, мы сможем ее понять».

Опасения и этические споры

Сама идея написания человеческой ДНК вызывает тревогу. Критики предупреждают об угрозах создания «дизайнерских детей», синтетических людей или биологического оружия. Эти сценарии пока кажутся далекими, но именно поэтому важно обсуждать последствия заранее.

«Эта технология все равно будет разработана так или иначе. Поэтому, делая это сейчас, мы хотя бы пытаемся сделать это как можно более ответственным образом», — подчеркивает Том Коллинз, старший менеджер по исследованиям в компании.

Параллельно с технической частью проекта стартует этическое исследование, которое возглавит социолог Джой Чжан из Университета Кента. Оно должно помочь обществу разобраться с моральными и социальными последствиями создания человеческой ДНК в лаборатории.

Проект SynHG рассчитан на годы, если не десятилетия. Но его начало может положить основу для создания новых медицинских технологий и лучшего понимания того, как работает наш организм.