В Иране найдены древние глиняные сосуды

На западе Ирана обнаружены два крупных глиняных сосуда, предположительно относящихся к доисторической эпохе. Об этом сообщает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.

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По словам Фарзада Шарифи, директора по охране культурного наследия, туризма и ремесла провинции Илам, местные жители первыми заметили части сосудов в грунте. На место прибыли эксперты по культурному наследию, археологи, сотрудники полиции и представители прокурора региона, чтобы зафиксировать находку и обеспечить ее сохранность.

«Предварительная оценка показывает, что эти глиняные сосуды были использованы для хранения сухих продуктов – зерна или бобовых», – сообщил Шарифи.

Изделия изготовлены из красной глины и могут свидетельствовать о существовании ранних поселений на территории современной провинции Илам.

Оба сосуда были доставлены в местное хранилище. Один из них сохранился полностью, второй имеет трещины. Сейчас специалисты занимаются консервацией и восстановлением артефактов.

Текущие исследования направлены на уточнение возраста находок, технологии изготовления и возможной связи с другими археологическими памятниками.