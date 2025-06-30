Археологи выяснили, зачем люди каменного века варили черепа лосей

Чтобы понять, как древние охотники-собиратели добывали материалы для украшений, археологи решили пойти не только по пути теории, но и эксперимента. Под руководством Айи Макане из Хельсинкского университета команда ученых в буквальном смысле воспроизвела доисторические методы извлечения зубов животных — одного из самых распространенных декоративных материалов каменного века.

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Результаты исследования опубликованы в Archaeological and Anthropological Sciences.

Почему зубы?

В эпоху неолита украшения из зубов животных были повсеместны, особенно на севере Евразии. Об этом свидетельствует, например, могильник Звейниеки в Латвии, где между 7500 и 2600 годами до н. э. были захоронены сотни человек. В этих захоронениях археологи нашли более 2000 зубов животных, превращенных в подвески и другие аксессуары.

До сих пор ученые знали, какие виды животных использовались и где украшения располагались в погребениях, но сам процесс извлечения зубов оставался загадкой. Предполагалось, что зубы просто подбирались уже выпавшими или легко вынимались. Новое исследование показывает: все было гораздо сложнее.

Экспериментальная археология

Чтобы восполнить пробел, команда Макане протестировала семь способов удаления зубов из черепов животных, используя инструменты и технологии, доступные в каменном веке. Эксперименты проходили в экспериментальном центре Idena в восточной Латвии, с использованием черепов евразийских лосей, диких кабанов и косуль, полученных у местных охотников.

Протестированные методы:

Кипячение нижней челюсти в глиняном горшке Запекание черепа в земляной печи Замачивание в воде Сушка на воздухе Прямое нагревание Удары (попытка выбить зубы сильными ударами) Вырезание зубов ножом

Результаты показали, что наиболее эффективными оказались два метода приготовления: варка в горшке и готовка в земляной печи. Оба позволяли легко отделить зубы без повреждений, параллельно с приготовлением мяса и сохранением костей для инструментов, но немного выигрывал все же первый вариант. Замачивание сработало, но не дало дополнительных преимуществ. А вот резка, удары и нагревание часто приводили к повреждению зубов. Воздушная сушка вообще не дала результата.

«Удаление зубов было осознанным, трудоемким процессом, встроенным в повседневные практики вроде приготовления пищи. Это не был случайный сбор остатков», — поясняет Макане.

Что дают эти знания?

Экспериментальные данные показывают: украшения из зубов — не просто случайные находки, а результат продуманных ритуалов. Процесс извлечения зубов, скорее всего, был частью более широкого цикла — от охоты и приготовления пищи до создания украшений и погребальных обрядов.

«Наши результаты проливают свет на повседневную жизнь и ценности каменного века. Украшения из зубов могли нести глубокий символический смысл, связанный с памятью, статусом или отношениями с животными», — говорят авторы исследования.

Кроме того, полученные данные помогут археологам искать физические следы удаления зубов на артефактах, что может уточнить интерпретации находок по всему миру. Команда также призывает изучать зубы не только животных, но и людей и собак — возможно, аналогичные методы применялись и к ним.