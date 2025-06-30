Первая неделя июля начнется с магнитных бурь

Согласно прогнозам ученых, 30 июня и 1 июля магнитосфера будет спокойной, однако с 06:00 утра 2 июля она станет возбужденной и до 12:00 достигнет уровня G1. Об этом сообщили ученые ИКИ РАН.

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Таким образом, основные магнитные возмущения придутся на 2 июля. В другие дни возмущений не ожидается. При этом вероятность магнитных бурь в ближайшие два дня составляет 10 процентов, а 2 июля она повышается до 30 процентов.

Уточняется, что в начале июля магнитосфера будет неспокойной, но выше уровня G1 она не поднимется. Магнитные бури также стоит ожидать 10-11 июля, передает сайт ИКИ.

27 июня сообщалось, что на Землю ночью обрушилась магнитная буря. Общая продолжительность нахождения планеты в зоне действия корональной дыры оценивалась предварительно в 20–30 часов.

Ранее астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснил, с чем связан резкий рост числа магнитных бурь в 2025 году. Рост числа непредсказуемых возмущений геомагнитного поля, скорее всего, обусловлен особенностями текущего солнечного цикла.