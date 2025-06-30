В наушниках нашли уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями

Исследователи из компании ERNW рассказали о трёх уязвимостях в Bluetooth-чипах Airoha, которые используются в наушниках и колонках более десяти брендов — от Sony и Bose до Jabra и JBL. Проблема затрагивает 29 моделей: это и наушники, и беспроводные микрофоны, и колонки.

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На конференции TROOPERS в Германии специалисты показали, как с помощью этих уязвимостей можно, например, считать песню, которая в данный момент играет в наушниках жертвы. Вот список уязвимостей:

CVE-2025-20700 (6.7 балла) — отсутствие аутентификации при доступе к GATT-сервисам

CVE-2025-20701 (6.7 балла) — отсутствие проверки при соединении по Bluetooth BR/EDR

CVE-2025-20702 (7.5 балла) — уязвимость в кастомном протоколе, открывающая критические возможности

Исследователи указали и на более серьёзные сценарии: кража контактов и истории звонков, подслушивание разговоров рядом с телефоном, а также захват управления соединением между телефоном и наушниками. Через Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) можно, например, заставить телефон позвонить по произвольному номеру — и всё это без ведома владельца.

А если покопаться глубже, можно даже перепрошить уязвимое устройство и запустить через него червя, который сам будет заражать другие Bluetooth-устройства. Звучит как шпионский триллер.

Однако есть важное «но». Чтобы провернуть такую атаку, злоумышленнику нужно быть в пределах действия Bluetooth, то есть буквально рядом. Плюс — требуется высокая квалификация. Поэтому массовых атак ждать не стоит. А вот если вы — дипломат, активист или журналист, который может представлять интерес, — лучше быть настороже.

Разработчик чипов Airoha уже выпустил обновлённый SDK с патчами, производители устройств начали работу над прошивками. Но, как пишет немецкое издание Heise, большинство обновлений на текущий момент — с датой до 27 мая, то есть до выхода исправлений от Airoha. Так что пока остаётся только ждать апдейтов и, возможно, лишний раз подумать, где и с кем вы носите свои Bluetooth-наушники.