Samsung ускорила разработку фирменных 2-нм чипов второго поколения

Samsung завершила базовый дизайн второго поколения 2-нм техпроцесса с транзисторами GAA (SF2P) и планирует использовать его для будущих чипов Exynos.

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По данным ZDNet, компания рассчитывает начать массовое производство уже в 2026 году — если испытания пройдут успешно, новые чипы могут дебютировать в линейке Exynos 2700.

Второе поколение 2-нм GAA обещает прирост производительности на 12%, снижение энергопотребления на 25% и уменьшение площади кристалла на 8% по сравнению с первым.

Сейчас Samsung активно продвигает новую технологию среди партнёров, включая Qualcomm, которая может использовать её для будущих чипов Snapdragon в серии Galaxy S26.

Компания стремится восстановить позиции в полупроводниковой отрасли и составить конкуренцию TSMC. Первый 2-нм техпроцесс Samsung уже начал демонстрировать стабильные результаты, а массовое производство прототипов Exynos 2600 находится в процессе.

Успех второго поколения может стать поворотной точкой для бизнеса по выпуску чипов на заказ.