Ученый Долганов прокомментировал факты появления акул мако близ Владивостока

Российская Газета

Жители Приморского края сняли на видео выпрыгивающую из воды довольно крупную акулу в море у Владивостока. В соцсетях эту рыбу определили как мако, имеющую мрачную славу людоеда. Ситуацию прокомментировал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Долганов.

Ученый прокомментировал факты появления акул мако близ Владивостока
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- "Акулий ужас" обусловлен тем, что человек подсознательно боится морских глубин, которые могут таить в себе неведомую опасность.

Акулы в водах Приморья и залива Петра Великого - это обычные обитатели. Всего в российских водах Японского моря, по данным литературных источников и собственным наблюдениям сотрудников Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН, встречается около 12-15 видов акул.

Живут постоянно здесь катран и сельдевая акула, с которыми в акватории залива можно встретиться практически повсеместно в ходе морской рыбалки. Они питаются преимущественно рыбой и не опасны для человека. По незнанию их также принимают за более крупных животных - белую акулу или акулу мако, которые реальной опасности для людей не представляют из-за чрезвычайно редких заходов в залив Петра Великого. Несмотря на грозный вид мако, достоверно не зарегистрировано случаев ее нападения на человека.

Мако - самая скоростная из всех акул. Ее пища - стайные рыбы (скумбрия, сардина), головоногие моллюски, часто нападает на крупную добычу (тунцов, акул, меч-рыбу), которые заходят в воды залива, а следовательно, за ними и приходят хищники.

Естественная кормовая база привлекает хищных рыб, и появление акул у приморских берегов - биологическая норма, а не сенсация. Когда начинается осеннее похолодание, эти рыбы уплывают.

Шанс пострадать из-за акулы составляет один на 60 миллионов, поэтому жителям и гостям края не стоит переживать. Акулы людьми не питаются, у них нет этого в генетической памяти, а нападают они из любопытства. Например, заплывающие к нам белые акулы питаются тюленями, которых им хватает недели на две-три. В среднем на Земле в год происходит около 100 нападений акул на человека, из них десять случаев оказываются летальными.

Вероятность нападения акулы крайне мала, однако нужно понимать, как свести к минимуму подобные нежелательные контакты. Нельзя заходить в воду при наличии ран или крови (любой) на теле, нельзя мочиться в воду. Желательно не купаться на глубине или вблизи мест, где глубина дна резко увеличивается. Не рекомендуется купаться вечером и в сумерки, так как именно в это время хищники охотятся.