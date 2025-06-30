Ученый прокомментировал факты появления акул мако близ Владивостока

Жители Приморского края сняли на видео выпрыгивающую из воды довольно крупную акулу в море у Владивостока. В соцсетях эту рыбу определили как мако, имеющую мрачную славу людоеда. Ситуацию прокомментировал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Долганов.

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- "Акулий ужас" обусловлен тем, что человек подсознательно боится морских глубин, которые могут таить в себе неведомую опасность.

Акулы в водах Приморья и залива Петра Великого - это обычные обитатели. Всего в российских водах Японского моря, по данным литературных источников и собственным наблюдениям сотрудников Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН, встречается около 12-15 видов акул.

Живут постоянно здесь катран и сельдевая акула, с которыми в акватории залива можно встретиться практически повсеместно в ходе морской рыбалки. Они питаются преимущественно рыбой и не опасны для человека. По незнанию их также принимают за более крупных животных - белую акулу или акулу мако, которые реальной опасности для людей не представляют из-за чрезвычайно редких заходов в залив Петра Великого. Несмотря на грозный вид мако, достоверно не зарегистрировано случаев ее нападения на человека.

Мако - самая скоростная из всех акул. Ее пища - стайные рыбы (скумбрия, сардина), головоногие моллюски, часто нападает на крупную добычу (тунцов, акул, меч-рыбу), которые заходят в воды залива, а следовательно, за ними и приходят хищники.

Естественная кормовая база привлекает хищных рыб, и появление акул у приморских берегов - биологическая норма, а не сенсация. Когда начинается осеннее похолодание, эти рыбы уплывают.

Шанс пострадать из-за акулы составляет один на 60 миллионов, поэтому жителям и гостям края не стоит переживать. Акулы людьми не питаются, у них нет этого в генетической памяти, а нападают они из любопытства. Например, заплывающие к нам белые акулы питаются тюленями, которых им хватает недели на две-три. В среднем на Земле в год происходит около 100 нападений акул на человека, из них десять случаев оказываются летальными.

Вероятность нападения акулы крайне мала, однако нужно понимать, как свести к минимуму подобные нежелательные контакты. Нельзя заходить в воду при наличии ран или крови (любой) на теле, нельзя мочиться в воду. Желательно не купаться на глубине или вблизи мест, где глубина дна резко увеличивается. Не рекомендуется купаться вечером и в сумерки, так как именно в это время хищники охотятся.