Определены площадки для размещения российских станций на Луне

Участки выбраны в окрестностях Южного и Северного полюсов спутника Земли.

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В отличие от международных проектов, эти станции планируют использовать в национальных интересах, рассказал заведующий лабораторией Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН Евгений Слюта. Он объяснил преимущества отобранных локаций: хорошая освещённость, радиовидимость Земли, полезные ресурсы и пространство для исследовательских и разведочных работ.

Однако часть этих участков также хотят занять США и Китай.

«В целом действует принцип — кто первый, тот и занял», — отметил учёный, пишет издание.

Пекин и Вашингтон рассчитывают доставить на Луну первые автоматические элементы для строительства баз в 20026-2028 годах. Через три года в рамках экспедиции на поверхность спутника отправят два российских модуля. Успех этих миссий позволит Российской Федерации сделать весомую заявку на размещение станций в районе посадки этих аппаратов, подчеркнул заведующий лабораторией.