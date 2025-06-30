Раскрыты характеристики полноразмерных наушников Nothing Headphones (1)

В преддверии официальной премьеры 1 июля, инсайдеры слили характеристики первых полноразмерных наушников от Nothing — модели Headphones (1).

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Новинка предложит впечатляющие до 80 часов автономной работы без активного шумоподавления (ANC) и 35 часов с ANC, используя кодек AAC. При использовании LDAC — до 54 часов без ANC и 30 часов с ним.

Модель получила 40-мм динамики, настроенные в сотрудничестве с британской аудиокомпанией KEF, известной своими инновациями в сфере Hi-Fi-акустики. Вес устройства составит 329 граммов — больше, чем у Sony WH-1000XM6 (252 г), но меньше, чем у Apple AirPods Max (384 г).

По заявлениям Nothing, их продукт должен превзойти AirPods Max по качеству звука и функциональности.

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Наушники также поддерживают Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, двойное подключение, режим с низкой задержкой, персональный звуковой профиль и даже поиск устройства через Find My Device.

Nothing Headphones (1) представят одновременно со смартфоном Nothing Phone (3).