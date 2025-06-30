Xiaomi представила смартфон с «кошачьим ушком»

Компания Xiaomi представила новый компактный смартфон Duoqin K25 с нестандартным дизайном — модель получила «кошачьи ушки» с одной стороны корпуса и миниатюрный 3,5-дюймовый экран.

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Устройство ориентировано на детей и пожилых пользователей, а также на тех, кто хочет минимизировать цифровую зависимость.

Смартфон построен на базе чипсета MediaTek G81, оснащен 8-Мп камерой и аккумулятором на 2150 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Работает устройство под управлением фирменной оболочки с акцентом на родительский контроль: можно ограничить доступ к приложениям, задать расписание использования и даже удалённо одобрять установку программ.

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В комплекте прилагается возможность единовременного заказа кастомного чехла. Duoqin K25 доступен в синем, розовом и чёрном цветах, его цена в Китае составляет 799 юаней (около $110).

В смартфон также интегрирован голосовой помощник Xiao Ai и функция геолокации.