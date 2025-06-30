Депутат объяснил, какую настройку следует включить в Telegram и WhatsApp

Глава комитета Государственной думы по информполитике Сергей Боярский рассказал, что россиянам следует отключить звонки с незнакомых номеров в «Телеграме» и WhatsApp.

По словам Боярского, в первую очередь это поможет обезопасить себя и окружающих и не попасть в руки мошенников.

«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах, которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться».

Депутат отметил, что в случае, когда вам из поликлиники или полиции звонят по WhatsApp, — это, несомненно, злоумышленники.