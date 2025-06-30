Kaspersky дал рекомендации госструктурам перед закупкой смартфонов

Госструктурам перед закупкой смартфонов для сотрудников следует провести аудит безопасности устройств. Об этом говорится в ответе главного эксперта по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова на обращение зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина (документ есть в распоряжении ТАСС).

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В июне сенатор обратился к главе "Лаборатории Касперского" Евгению Касперскому с просьбой дать рекомендации для государственных структур, в том числе силовых ведомств, осуществляющих централизованные закупки мобильной техники. Тогда Шейкин обратил внимание на поступление на российский рынок новых мобильных телефонов, предварительно зараженных программным обеспечением (ПО), которое позволяет удаленно управлять устройствами без ведома пользователя. Также он приводил данные о наличии шпионского ПО в устройствах, купленных через крупнейшие маркетплейсы.

"При корпоративных закупках важно обращать внимание на требования регуляторов, приобретать устройства только у официальных представителей, можно провести аудит безопасности устройств перед закупкой крупной партии", - отметил Голованов.

Также он рекомендовал перед выдачей сотрудникам установить на телефоны защитные решения и решения политики безопасности.