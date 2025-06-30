В Android 16 появилась защита от вышек-шпионов

Корпорация Google добавила в операционную систему (ОС) Android 16 защиту смартфона от поддельных сотовых сетей. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Новая функция будет предупреждать пользователей устройств о незашифрованных сотовых соединениях или случаях, когда провайдер связи попытается запросить идентификатор телефона. По словам экспертов, так называемые вышки-шпионы имитируют работу настоящих базовых станций, но используются для слежки и могут похищать личные данные.

«Эти устройства печально известны тем, что используются правоохранительными органами, но эта технология может быть приобретена и злоумышленниками», — заметили журналисты.

В материале говорится, что потенциал для злоупотреблений вышек-шпионов значителен.

Опцию уже могут протестировать пользователи ОС Android 16, которая вышла в начале лета. Функция защиты подключения от фейковых сотовых вышек доступна в настройках сим-карты смартфона. Уведомления о подключении к незашифрованной сети можно активировать в меню «Безопасность и конфиденциальность».

Ранее журналисты издания Android Authority рассказали, что первая версия Android 17 выйдет в конце 2025 года. В том числе в ОС появится новая система защиты от взлома Intrusion Logging.