Samsung готовится представить трехскладный смартфон Galaxy G Fold

Появились слухи о том, что складные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 будут выпущены в августе 2025 года. Это на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

Samsung уже объявила о мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдёт 9 июля, где будут представлены новые устройства. А в продажу эти телефоны поступят в августе.

В этой же утечке указывается, что трёхскладный телефон Galaxy G Fold ожидается в продаже в октябре. Об этом устройстве известно ещё меньше. В частности, говорится о том, что разработка идёт параллельно другим складным моделям, «трёхскладник» может быть представлен тоже 9 июля, но выйдет на рынок позже остальных.