Часы Pixel Watch 3 Google получили функцию отслеживания устройств

Инсайдеры из Android Headlines рассказали, что смарт-часы Pixel Watch 3 поддерживают технологию Bluetooth Channel Sounding, позволяющую отслеживать потерянные или украденные гаджеты с точностью до сантиметра. И якобы это единственное Android-устройство, которое эту технологию поддерживает.

Уточняется, что Bluetooth Channel Sounding — функционал Bluetooth 6.0. Ни одно устройство Android на рынке сегодня не поддерживает Bluetooth 6.0 или его функцию прослушивания каналов.

Эти параметры Pixel Watch 3 получили при обновлении до Wear OS 5.1. Текущие стандарты отслеживания по Bluetooth менее точны, чем прослушивание по каналу Bluetooth Channel Sounding. Поэтому единственное решение для появления на Android этой функции, — ждать обновления ОС.