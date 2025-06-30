Samsung разработает для Galaxy Z Flip изогнутый дисплей

Samsung работает над изогнутым дисплеем для складной модели Galaxy Z Flip. Об этом сообщает инсайдерский портал 91mobiles.

© Ferra.ru

Компания подала патентную заявку в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) на интерфейс дисплея на передней панели телефона. В патенте говорится о «пользовательском интерфейсе уровня заряда батареи», приводится и графическое изображение концепта.

© 91mobiles / Samsung

© 91mobiles / Samsung

© 91mobiles / Samsung

© 91mobiles / Samsung

Верхняя рамка дисплея слегка изогнута, а интерфейс «напоминает телефоны Samsung с изогнутыми дисплеями прошлого». На иллюстрации к патенту показан индикатор, показывающий, сколько времени работы телефона от аккумулятора осталось.

На изогнутом дисплее отображается сплошная цветная линия, показывающая процент заряда батареи. Также в патенте показан порт USB-C для зарядки и передачи данных, две камеры и дисплей на крышке от края до края.

Телефон, продемонстрированный в заявке на патент, напоминает модель Galaxy Z Flip. Сохранится ли именно такой дизайн, неизвестно.