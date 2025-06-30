Samsung Galaxy A55 начали тестировать для перехода на Android 16

Смартфон Samsung Galaxy A55 замечен в базе данных Geekbench с новой версией Android 16. Это говорит о том, что компания начала тестировать обновление One UI 8. Сейчас Galaxy A55 работает на Android 15 с оболочкой One UI 7.

© Samsung

На данный момент One UI 8 доступна только в бета-версии и только для моделей серии Galaxy S25. Более доступные устройства, вроде Galaxy A55, получат обновление позже. Ожидается, что тестирование One UI 8 для Galaxy A55 среди обычных людей начнётся в ближайшие месяцы, а полноценное обновление станет доступным к концу 2025 года.

© Geekbench

Galaxy A55 работает на процессоре Exynos 1480. Несмотря на то, что это не флагман, Samsung продолжает поддерживать устройство.