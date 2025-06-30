Обновленный сверхзвуковой «Конкорд» вернется в небо

Сверхзвуковой самолет Конкорд готов вернуться в небо уже в 2026 году, спустя 50 лет после своего первого полета. Новая версия обещает быстрые, более тихие и экологичные рейсы.

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Компания Fly-Concorde Limited планирует запустить первый в мире новый сверхзвуковой пассажирский самолет с поддержкой указа властей США, разрешающего сверхзвуковые полеты над территорией страны. Это позволит значительно сократить время перелетов между крупными городами.

Новый Конкорд будет на 50% легче благодаря современным материалам и будет использовать экологичное топливо, уменьшая выбросы на 80%. Он сможет летать почти вдвое выше обычных самолетов.

Первый Конкорд, запущенный в 1973 году, был очень быстрым, но устарел из-за шумности и больших расходов.