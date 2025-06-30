Сооснователь Ethereum оценил проект главы OpenAI по сканированию глаз

Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, высказал сомнения по поводу проекта World (ранее Worldcoin) от Сэма Альтмана. Этот проект использует сканирование радужной оболочки глаза и блокчейн для создания уникальной цифровой идентичности, чтобы отличать людей от ботов.

Бутерин отметил, что хотя идея подтверждения личности с помощью «нулевых знаний» (технология, которая защищает анонимность) кажется многообещающей и может помочь бороться с мошенничеством в интернете, она всё же создаёт серьёзные риски. Проект предполагает систему «один человек — один ID», что может привести к утрате возможности использовать несколько аккаунтов и к полному раскрытию всей онлайн-активности пользователя под одной публичной личностью.

Бутерин привёл пример, когда власти США требуют от некоторых визовых заявителей открывать свои соцсети для проверки, что показывает, насколько опасной может быть такая централизованная система.

Он предлагает другой подход — «плюралистическую идентичность», где нет одного главного контролёра. Вместо этого люди подтверждают свою личность через разные источники и системы. По мнению Бутерина, такая модель лучше сохраняет свободу и приватность пользователей.