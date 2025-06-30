Воссозданный облик женщины эпохи мезолита удивил ученых

Бельгийские ученые из Гентского университета (UGhent) совместно с коллегами из других стран воссоздала внешность охотницы-собирательницы, жившей 10,5 тыс. лет назад в долине реки Маас на территории современной Бельгии. Проект раскрыл необычные детали о внешности доисторических европейцев. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

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Останки женщины, получившей имя «Марго» по месту обнаружения в бельгийской пещере, изучались с применением современных технологий.

Команда провела 3D-сканирование черепа и анализ древней ДНК, а нидерландские художники Адри и Альфонс Кеннис создали скульптурную реконструкцию.

Результаты удивили исследователей. В отличие от большинства известных реконструкций людей мезолита, у «Марго» оказались голубые глаза и относительно светлая кожа среднего тона. Это контрастирует с более темнокожими современниками, такими как знаменитый «Чеддерский человек» из Англии.