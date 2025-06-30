В Нидерландах обнаружили следы древнеримского военного лагеря

В окрестностях Хоог-Буурло, к северу от Нижнегерманского лимеса, археологи обнаружили следы римского военного лагеря. Это уже четвёртое подобное временное укрепление, найденное на нидерландской территории. Его точное местоположение удалось определить с помощью компьютерного моделирования, разработанного в рамках проекта «Constructing the Limes» Утрехтского университета.

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Предполагается, что лагерь функционировал недолго, возможно, всего несколько дней или недель. Одна из гипотез предполагает, что он служил перевалочным пунктом на пути к другому укреплению, расположенному на расстоянии одного дневного перехода.

Руководитель проекта, Саския Стивенс, отметила, что расположение лагеря за пределами официальной границы указывает на более широкое понимание римлянами подконтрольной территории. Присутствие римских войск в этой зоне говорит о том, что лимес не рассматривался как непреодолимый рубеж империи.

Компьютерная программа, созданная Йенсом Гуре, моделировала вероятные маршруты передвижения армии в районе Велюве, учитывая суточные переходы, доступность воды и особенности рельефа. Программа использовала данные высотных карт и лидара. В качестве ориентиров служили лагеря характерной прямоугольной формы со скругленными углами, типичные для римских укреплений.

Выбор места в Велюве был подтверждён в 2023 году, а в начале 2025 года начались археологические изыскания. Установлено, что лагерь занимал около 3,6 гектара, имел несколько входов, земляной вал шириной в три метра и двухметровый V-образный ров. Фрагмент военного доспеха, найденный на месте, стал одной из немногих находок. Стивенс объясняет это коротким периодом пребывания солдат, путешествовавших с минимальным количеством вещей.

Артефакты и сравнение с другим лагерем, обнаруженным в 1922 году, позволили датировать Хоог-Буурло II веком нашей эры. Археологи считают, что римляне активно действовали за пределами лимеса, рассматривая этот регион как зону влияния и источник ресурсов.

К северу от границы проживали фризы и хамави, поддерживавшие контакты с римлянами. Известно, что фризы платили налоги шкурами крупного рогатого скота и предоставляли воинов для вспомогательных подразделений и гвардии Нерона.