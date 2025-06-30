Ученые выяснили, почему на одни письма отвечают, а другие – игнорируют

Новое исследование, представленное на конференции Ассоциации компьютерной лингвистики (NAACL 2025), раскрывает, почему одни электронные письма получают ответ, а другие — нет.

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Ученые из Университета Мичигана проанализировали более 11 миллионов email-сообщений, чтобы выяснить, какие факторы действительно влияют на успешность общения.

В чем суть?

Исследователи хотели понять, от чего зависит успех ответа на отправленное письмо. Для этого они впервые применили причинно-следственные методы (causal inference) к масштабным данным — в отличие от прежних работ, которые изучали отдельные элементы (вежливость, стиль и т.д.) в изоляции. Новый подход позволил увидеть взаимодействие факторов в реальных ситуациях общения.

Ключевые выводы

Контекст и отношения имеют значение. Чем крепче связь между отправителем и получателем, тем выше шанс получить ответ.Тон — важен. Письма с вдумчивым, заинтересованным или эмоциональным тоном получают ответы чаще, даже в деловом или техническом контексте.Сухие и безличные письма игнорируют. Особенно если они написаны с холодным, шаблонным языком.

«Важно не только то, что вы спрашиваете, но и то, как вы это делаете, и кем вы являетесь для человека», — отмечают авторы исследования.

Как написать письмо, чтобы вам ответили?

Исследование показало несколько практических советов:

избегайте чрезмерной формальности — это может мешать продолжению беседы.

грамотность и отсутствие текстовых сокращений (вместо «ок», напишите «спасибо», «хорошо») это повышают шансы получить ответ.

в массовых рассылках не стоит переходить на чересчур интимный или эмоциональный тон — это может оттолкнуть получателей.

в личной переписке наоборот, простой, живой и искренний тон работает лучше, чем деловой официоз.

Особенно интересно то, что электронные письма с выраженными эмоциями — например, с выражением интереса, благодарности или воодушевления — получают больше откликов, чем строго фактические сообщения. Это говорит о том, что даже в деловом контексте люди ценят человечность и внимание.

Исследование подчеркивает: успешная коммуникация — это не только логика и структура, но и эмпатия, тон и отношения. И даже в цифровом мире человек отвечает на человеческие эмоции — а не на текстовый блок.