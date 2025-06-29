В Telegram появилась новая функция

Функция проверки фактов появилась в Telegram
В Telegram появилась функция фактчекинга, о чем свидетельствует плашка «Проверка фактов». Пользователи Сети заметили ее под постом с ложной информацией об уходе мессенджера из России.
Официальных заявлений от Telegram по этому поводу пока что не поступало.
Кроме того, для групп с темами появился обновленный интерфейс с вкладками, упрощающий навигацию. Также теперь можно отправлять фотографии в высоком разрешении HD, а владельцы iOS-устройств могут использовать кнопку «Поделиться» для отправки фото и видео из других приложений прямо в редактор историй. В опросах стало доступно до 12 вариантов ответа, сообщает пресс-служба мессенджера.
Кроме того, в мессенджере WhatsApp* появилась функция с ИИ-сводками переписок, которая предоставляет краткое содержание непрочитанных сообщений. Нововведение пока доступно только в Соединенных Штатах и работает на английском языке.
В мессенджере на смартфонах с операционной системой Android также появилась возможность включать уведомления о непросмотренных статусах отдельных контактов.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в Российской Федерации.