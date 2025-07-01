Цукерберг открыл лабораторию по разработке искусственного суперинтеллекта

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг объявил о запуске нового исследовательского подразделения Superintelligence Labs (MSL), основной задачей которого станет разработка искусственного интеллекта следующего поколения, так называемого супер-ИИ. Об этом сообщает издание CNBC.

Руководство новой структурой возьмут на себя знаковые фигуры индустрии: бывший генеральный директор Scale AI Александр Ван и экс-глава GitHub Нэт Фридман. Подразделение консолидирует усилия команд, ранее работавших над базовыми моделями Llama, продуктовыми ИИ-решениями и проектами Fundamental AI Research (FAIR).

Этот шаг подчеркивает стремление Meta занять лидирующие позиции в гонке ИИ на фоне жесткой конкуренции с OpenAI и Google. Компания агрессивно переманивает ведущих специалистов отрасли. Примечательно, что ранее Meta безуспешно пыталась приобрести стартап Safe Superintelligence, основанный соучредителем OpenAI Ильей Суцкевером, однако после смогла привлечь к работе его партнеров Фридмана и Даниеля Гросса.

Для реализации амбициозных планов компания собрала звездную команду. В нее вошли ключевые разработчики конкурирующих моделей GPT-4o и Gemini, а также создатели голосового режима GPT-4o и специалисты по архитектуре для генерации изображений.

Параллельно с развитием существующих моделей Llama 4.1 и 4.2, которые уже интегрированы в продукты с миллиардной аудиторией, лаборатория приступит к созданию ИИ следующего поколения. Цукерберг выразил уверенность, что создание суперинтеллекта откроет «новую эру для человечества».

В компании подчеркивают, что Meta обладает уникальными ресурсами для масштабирования проектов, включая огромные вычислительные мощности и опыт создания массовых продуктов. Этот приток талантливых специалистов, по мнению руководства, позволит ускорить разработку и в конечном итоге предоставить «персональный суперинтеллект каждому пользователю».