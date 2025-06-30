Археолог опроверг теории об «отмене» правительницы Египта Хатшепсут

Археолог Цзюнь И Вон высказал мнение, что причиной разрушения памятников женщине-фараону Хатшепсут могло быть масштабное строительство, а не намерение стереть память о ней. Об этом он заявил для журнала Antiquity.

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По его словам, в отличие от распространенного мнения ученых, считающих Хатшепсут жертвой «культурной отмены» из-за разбитых статуй после ее смерти, предположительно, по воле преемника статуи не уничтожались с целью вычеркнуть ее из истории.

И Вон отметил, что на большинстве поврежденных статуй лицо Хатшепсут осталось нетронутым, тогда как чаще отсутствовали фрагменты тела. Как указал исследователь, памятники, вероятно, использовались для нового строительства, поскольку значительная часть их фрагментов была обнаружена на территории древней каменоломни, говорится в статье.