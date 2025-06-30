Обнаружен самый далекий в истории радиосигнал от скопления галактик

Ученые обнаружили на рекордном расстоянии в 10 миллиардов световых лет гигантское радиоизлучающее облако частиц, окружавшее молодое скопление галактик SpARCS1049. Эта находка — самая отдаленная из известных подобных структур, и она меняет представления о том, как формировались и эволюционировали скопления галактик в ранней Вселенной.

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Исследование проведено с помощью массива радиотелескопов LOFAR, состоящего из 100 000 антенн, расположенных по всей Европе. Результаты опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Специалисты объясняют, что так называемое мини-гало — это огромные облака высокоэнергетических заряженных частиц, движущихся между галактиками в скоплении. Эти частицы излучают слабые радиоволны при взаимодействии с магнитными полями. Однако обнаружить такие радиоизлучающие гало в столь далекой Вселенной очень сложно: сигнал ослабевает с расстоянием, и до сих пор их фиксировали только в относительно близких скоплениях.

LOFAR (Low Frequency Array) — это современный радиотелескоп с уникальной чувствительностью к низкочастотным радиосигналам. Именно с его помощью астрономы впервые смогли зафиксировать мини-гало на расстоянии в 10 миллиардов световых лет — свет от этого скопления начал своё путешествие, когда Вселенной было всего около 4 миллиардов лет, то есть менее трети от нынешнего возраста.

Наблюдаемое радиоизлучение не исходит непосредственно из галактик, а заполняет пространство между ними, охватывая область в миллион световых лет — это примерно в 10 раз больше размера нашей Галактики Млечный Путь.

Ученые рассматривают две основные гипотезы происхождения этих высокоэнергетических частиц.

Во-первых, источником могут быть джеты частиц, выбрасываемые из сверхмассивных черных дыр, расположенных в ядрах галактик. Эти джеты выбрасывают частицы с огромной энергией, однако не до конца понятно, как частицы сохраняют такую энергию, преодолевая огромные расстояния.

Во-вторых, в горячем газе внутри кластера частицы могут постоянно сталкиваться с высокой скоростью, создавая новые частицы с еще большей энергией.

© Chandra X-ray Center/NASA/CXC/ASTRON/LOFAR/SAO

Как отметил один из исследователей, Хлавачек-Ларрондо:

«Это словно мы обнаружили огромный космический океан, где целые скопления галактик постоянно погружаются в высокоэнергетические частицы».

Роланд Тиммерман, другой член команды, подчеркнул:

«Удивительно, что на таком расстоянии можно найти такой сильный радиосигнал. Это означает, что эти энергетические частицы и процессы, создающие их, формировали скопления галактик на протяжении почти всей истории Вселенной».

По словам ученых, это открытие имеет большое значение, поскольку расширяет знания о том, как мощные космические силы — такие как активность черных дыр и столкновения частиц — влияли на формирование крупномасштабной структуры Вселенной почти с самого ее начала. Кроме того, результаты ставят новые вопросы: каким образом черные дыры распространяют энергию на такие огромные расстояния? Как частицы сохраняют свою энергию миллиарды лет? Какую роль играют магнитные поля в этих процессах? Ответы на эти загадки помогут найти будущие телескопы, например, Square Kilometer Array (SKA), который станет самым крупным радиотелескопом в мире.