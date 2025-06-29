Спутник "Роскосмоса" зафиксировал сильное задымление в Забайкалье

Спутник "Метеор-М" Роскосмоса заснял сильный дым от лесных пожаров в Республике Бурятия. Соответствующие кадры опубликовала госкорпорация в своем Telegram-канале.

© Официальный Telegram-канал "Роскосмоса"

"В Республике Бурятия действует режим ЧС. Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что снимок сделан спутником "Метеор-М".

Ранее республиканское агентство лесного хозяйства в Бурятии сообщило, что столица республики Улан-Удэ оказалась в дыму из-за лесных пожаров, бушующих в соседнем Забайкальском крае.