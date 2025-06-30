Ученые узнали, как макаки скорбят по умершим сородичам

Ученые из Университета Осаки обнаружили проявления скорби у японских макак. Исследования показали, что приматы проявляют сложные эмоциональные реакции на утрату сородичей, особенно тех, с кем их связывали близкие социальные отношения.

В ходе наблюдений специалистам удалось заметить, что приматы подолгу остаются рядом с покойными, вылизывают их тела и демонстрируют поведение, которое похоже на человеческое горе. Однажды ученые увидели, как самка, преодолевая естественное отвращение, удаляла личинок с тела умершего партнера.

Масаюки Накамичи, исследователь

«Эти наблюдения разрушают наши представления об исключительности человеческих эмоций. Макаки явно испытывают нечто большее, чем простой инстинкт, когда теряют близких им особей».

По словам исследователей, ранее подобное поведение фиксировалось только у матерей, которые потеряли детенышей. Новые же данные показывают, что эмоциональная жизнь приматов намного сложнее, чем предполагалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Primates.