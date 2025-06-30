Недалеко от Земли нашли потенциально обитаемую планету-двойник

Международная группа астрономов открыла экзопланету GJ 12 b, которая по размерам, температуре и плотности похожа на Землю. Мир расположен всего в 40 световых годах от нашей планеты и может стать важной точкой для поиска жизни вне Солнечной системы. Исследование опубликованы на портале нерецензированных научных материалов препринтов arXiv.

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Планета вращается вокруг неактивного красного карлика (класса М), что делает ее удобной для наблюдений – в отличие от многих других звезд этого типа, активность GJ 12 не мешает анализу.

Данные, полученные с помощью спутника NASA TESS и спектрографа MAROON-X, показали, что GJ 12 b обладает радиусом в 0,96 земного, температурой 27°C (комфортная для жидкой воды) и массой 0.71 земной.

«Низкая плотность GJ 12 b может объясняться наличием воды, атмосферы или пониженным содержанием железа», – отметили авторы исследования.

Ученые надеются, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сможет изучить атмосферу планеты. Однако есть нюанс: из-за небольшой массы GJ 12 b может терять газовую оболочку, если только ее не подпитывает вулканическая активность.

С открытием GJ 12 b астрономы получают новый ключ к пониманию к формированию планет у красных карликов (самых распространенных звезд во Вселенной), условий сохранения атмосферы у таких миров и изучения перспектив существования жизни в подобных условиях.