Xiaomi отозвала обновления HyperOS

Xiaomi временно остановила распространение некоторых обновлений прошивки HyperOS из-за жалоб на чёрный экран на смартфонах серии Xiaomi 12T. Об этом производитель сообщил официально, добавив, что уже начал расследование проблемы.

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Приостановлены два обновления:

OS2.0.5.0.VLQIDXM

OS2.0.7.0.VLQMIXM

По предварительным данным, сбои могли возникнуть у устройств с неофициально заменёнными экранами. Уже как минимум в двух случаях было подтверждено использование сторонних комплектующих. Третий случай ещё проверяется.

Инженеры Xiaomi продолжают изучать ситуацию, чтобы точно установить причину сбоя и предложить надёжное решение. Компания также усилила диагностические меры.