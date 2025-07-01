Воссоздан «запах ада» в представлении европейцев XVI века

Исследователи объединяют многодисциплинарные знания с инструментами ИИ для документирования, реконструкции и сохранения исторических ароматов Европы, пишет «Horizon: журнал исследований и инноваций ЕС».

© Naukatv.ru

Как, по вашему мнению, пахнет ад? Доктор Уильям Туллетт из Йоркского университета (Великобритания) воссоздал его так, как представляли люди несколько веков назад. Информация была доступна в базе данных ODEUROPA Smell Explorer: уникальном хранилище исторических запахов, содержащем более 2,4 миллионов упоминаний различных ароматов.

Чтобы воссоздать этот специфический запах, ученый собрал релевантные ссылки из проповедей XVI и XVII веков, от серы до более выразительных описаний типа «миллион мертвых собак».

Этот инфернальный аромат стал лишь одним из десятка исторических ароматов, представленных на Всемирной выставке 2025 года в Японии в европейском павильоне. Также там есть, например, ладан, мирра и запах амстердамских каналов — каждый со своими эмоциональными, культурными и историческими коннотациями.

Профессор Ингер Леманс, культуролог из Свободного университета Амстердама (Нидерланды), возглавляющая исследование, отметила, что Всемирная выставка стала яркой демонстрацией того, насколько субъективными и зависимыми от исторического контекста могут быть запахи. Некоторые европейцы находили адский аромат странно привлекательным из-за дымного привкуса, который напоминал им жареное мясо, японские посетители в Осаке посчитали его «совершенно отвратительным».

Ольфакторное наследие — запахи, имеющие культурную или общественную ценность — остается недостаточно исследованным и трудно документируемым.

«Запах позволяет людям иметь осязаемое, аутентичное и реальное взаимодействие с прошлым», — сказал Туллетт.

Например, в Амстердаме есть туристический маршрут «Потри и понюхай».

Исследователи обучили модели ИИ находить ссылки на запахи и ароматы из примерно 43 000 изображений и 167 000 исторических текстов на шести языках. На основе этого создали графы знаний — структурированную сеть взаимосвязанной информации, связывающей данные и ставящей их в контекст.

Работа была вдохновлена опытом Японии. В 2001 году Министерство окружающей среды Японии создало список из 100 знаковых запахов страны — от морского тумана, который окутывает окрестности города Кусиро прохладным летом, до белых персиков на холмах Киби и запаха корейской кухни в районе Цурухаси в Осаке.