В Японии в последний раз запустили ракету H2A

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в прямом эфире транслирует юбилейный, 50-й и заключительный пуск ракеты H2A. Запуск ознаменовал собой окончание эксплуатации данной модели.

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С космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии, стартовала ракета с установленным на борту спутником GOSAT-GW, предназначенным для мониторинга парниковых газов и водного цикла.

На смену H2A приходят ракеты H3, отличающиеся увеличенной на 30% грузоподъемностью и сниженной вдвое стоимостью запуска.