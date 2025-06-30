Фронтальную камеру в iPhone 17 Air сместят влево

Известный инсайдер Маджид Бу, пишущий о продукции Apple, показал снимки защитной плёнки для дисплея всех моделей серии iPhone 17. Согласно фото, iPhone 17 Air будет иметь селфи-камеру, ориентированную к левому краю динамического острова Dynamic Island.

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Как пишет портал Techradar, перемещение камеры не является проблемой для Apple, и, вероятно, такое расположение модуля камеры будет учтено в iOS 26. Но вряд ли вендор делает это ради незначительных изменений дизайна.

Обозреватель Techradar отмечает, что это изменение может быть подсказкой о том, как Apple изменит внутреннюю компоновку iPhone 17 Air для создания сверхтонкого варианта телефона. Для Apple важно выделиться на фоне конкурентов, создав сверхтонкий смартфон с минимальным компромиссом по автономности и производительности.