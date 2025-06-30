Выявлена тревожная экологическая ситуация в бухте Золотой Рог

Комплексное обследование дна бухты Золотой Рог во Владивостоке принесло сенсационные результаты. Ученые ТОИ ДВО РАН с помощью современного оборудования – эхолотов, сейсмопрофилографов и магнитометров – обнаружили семь крупных затонувших судов длиной свыше 30 метров и около пятидесяти меньших объектов, среди которых предположительно находятся автомобили и другие потенциально опасные предметы.

Уникальный аппарат "Смарт Фишу", разработанный специалистами института не только визуализирует донный рельеф, но и измеряет ключевые параметры воды – температуру и соленость на разных глубинах, что позволяет точно определять очаги загрязнения.

Исследования выявили тревожную экологическую ситуацию в акватории. Как отмечает старший научный сотрудник Виктор Калинчук, в донных отложениях обнаружены опасные концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов. Несмотря на это, местные обитатели – рыбы и птицы – удивительным образом адаптировались к сложным условиям, пишет vostokmedia.com.

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Вода России", и полученные данные станут основой для масштабной программы очистки бухты. Ученые подчеркивают, что восстановление экосистемы Золотого Рога имеет ключевое значение не только для Владивостока, но и для всего Приморского края. В ближайшее время предстоит разработать детальный план подъема затонувших объектов и очистки донных отложений.